Пьяный астраханец подрался с тремя полицейскими

Происшествие случилось накануне, 26 января. Возле здания ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Астрахани на улице Рождественского нетрезвый 32-летний астраханец, недовольный законными действиями представителей власти, решил «разобраться» с ними.
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