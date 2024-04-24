"Главная угроза": Россия в новых стратегических документах Германии

Российско-германские отношения переживают глубокий системный кризис. Политический диалог между двумя странами прекратился, товарооборот обвалился, под угрозой оказались даже результаты послевоенного примирения русского и немецкого народов.
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