В парламенте РТ предложили повысить размер штрафов для продавцов фото с животными

Каждый год на улицах городов республики появляются люди, предлагающие услуги фотосъемки с животными. Переполненные людьми и машинами улицы — это не естественная среда обитания для животных, который приводит их большому стрессу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии