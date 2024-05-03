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Ландо Норрис об итогах спринт-квалификации: «Я просто слишком сильно атаковал и перестарался»

Норрис взял на себя вину за неудачу в спринт-квалификации в Майами. Пилот «Макларена» отметил, что обновленная версия болида позволяла бороться за самые высокие места, но из-за допущенной ошибки он оказался лишь на девятом месте.

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