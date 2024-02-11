Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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За Собчак и ее мать взялись. Что позорно запретили Нарусовой как сенатору

За Собчак и ее мать взялись. Что позорно запретили Нарусовой как сенатору

10 февраля на НТВ вышла очень жесткая передача про Ксению Собчак.

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Комментарии
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ВМ
Вениамин Мельников
почему не прикасаемые? да всё по тому же.Могу я быть депутатом израильского кнессета-НЕТ.А почему гражданка израиля депутат совета федерации Российской Федерации ? Опять по тому же.
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34 мин.
Игорь Сыраев
Гнать давно надо было поганой метлой эту парочку!
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26 мин.
Анна Зареченская
А почему эта бабка еще числится в Совете Федерации? Не пора ее просто выгнать с позором за свою ненависть ко всему русскому. Удивляет. А эту прошмандовку , доченьку вообще не пускать в Россию и лишить всего имущества.
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23 мин.

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