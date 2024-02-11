За Собчак и ее мать взялись. Что позорно запретили Нарусовой как сенатору

почему не прикасаемые? да всё по тому же.Могу я быть депутатом израильского кнессета-НЕТ.А почему гражданка израиля депутат совета федерации Российской Федерации ? Опять по тому же.

Анна Зареченская

А почему эта бабка еще числится в Совете Федерации? Не пора ее просто выгнать с позором за свою ненависть ко всему русскому. Удивляет. А эту прошмандовку , доченьку вообще не пускать в Россию и лишить всего имущества.