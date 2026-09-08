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Царьград

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Т-Банк удвоил 40,7 млн рублей для центра аутизма в Петербурге

Т-Банк удвоил 40,7 млн рублей для центра аутизма в Петербурге

Новый центр по аутизму в Санкт-Петербурге открылся при поддержке Т-Банка. В рамках программы "Курс добра" собрано и удвоено 40,7 млн рублей.

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