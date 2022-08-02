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Xiaomi готовит новый бюджетный планшет в линейке Redmi

Xiaomi готовит новый бюджетный планшет в линейке Redmi

Похоже, что китайская компания Xiaomi готовит ещё один планшет, причём это будет недорогая модель. Судя по всему, новинка будет называться Redmi Pad 6, а не Xiaomi Pad 6, и она скоро может выйти.

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