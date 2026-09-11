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Происшествия

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Следственным управлением МВД по Республике Хакасия расследуется уголовное дело в отношении директора строительной фирмы, подозреваемого в мошенничестве

Следственным управлением МВД по Республике Хакасия расследуется уголовное дело в отношении директора строительной фирмы, подозреваемого в мошенничестве

В производстве следователя следственной части Следственного управления МВД по Республике Хакасия находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст.

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