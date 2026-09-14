Turkey Arrests 162 In LGBTQ+ Raids Turkish police arrested at least 162 people and searched the offices of six LGBTQ+ associations in weekend raids designed to support the country's campaign to protect family values.
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