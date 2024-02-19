Послушал я, что несут пропагандисты недорейха по поводу Авдеевки. У меня сугубо профессиональный интерес, какую ахинею они в очередной раз выдумают, чтобы оправдать очередное поражение (и насколько чубатые зомби готовы в это верить).
Потеря Авдеевки - это перемога!
Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
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18 час.
вага карлито
На дуркаине еще не было команды менять взгляды или открыть глаза! Пока беснуются! Авдеевка далеко!)) Но уже готовятся по малу!
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18 час.
ИП
Игорь Петров
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17 час.
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