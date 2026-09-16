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Царьград

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Петербуржцы за неделю сдали 61 тонну опасных отходов

Петербуржцы за неделю сдали 61 тонну опасных отходов

В Санкт-Петербурге за неделю собрали свыше 61 тонны опасных отходов. Горожане сдавали их в специализированные пункты приема с 7 по 13 сентября, передает 360.

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