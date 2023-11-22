Чтобы брови выглядели идеально, а средства хорошо держались и не смазывались, придерживайтесь этих простых советов, озвученных экспертом по красоте.

Если есть одна деталь, которая может изменить лицо за считанные секунды, то это определенно брови. На протяжении многих лет их форма была предметом серьезных дискуссий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Леди Ди на своем собственном опыте прочувствовала, что такое быть по-настоящему несчастной.
- Многие привычки, в том числе в уходе за лицом, зубами и волосами, нам прививают наши мамы и бабушки, и довольно часто они оказываются не такими уж и полезными, а иногда и вредными.
- Собрали подборку актуальных головных уборов на холодное время года, чтобы утепляться со вкусом.
Свежие комментарии