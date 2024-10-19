Политика как он...
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Политика как она есть

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Залужный: Украина вряд ли сможет выйти из затяжного противостояния с Россией

Залужный: Украина вряд ли сможет выйти из затяжного противостояния с Россией

Украинский посол в Британии и экс-главком ВСУ Валерий Залужный во время выступления во выступления в Королевском институте международных отношений (признан в РФ нежелательной организацией) заявил, что республика вряд ли сможет выйти из военного противостояния с Россией.

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