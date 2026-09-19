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От науки и 17 лет ожидания до культового кино: судьба режиссера Юрия Кары и полвека верности

От науки и 17 лет ожидания до культового кино: судьба режиссера Юрия Кары и полвека верности

В июле 2025 года ушел из жизни известный кинорежиссер Юрий Кара — постановщик фильмов «Завтра была война», «Воры в законе» и многострадальной экранизации «Мастера и Маргариты».

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