Кубок английской лиги. Финал. «Ливерпуль» против «Ньюкасла». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени. Кубок английской лиги Финал Ливерпуль – Ньюкасл Дата проведения 16 марта, 19:30, «Уэмбли» превью матча онлайн статистика коэффициенты ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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