Resident Evil 5 – игре, ставшей хитом, но расколовшей ряды фанатов, исполнилось 15 ле...

Resident Evil 5 – игре, ставшей хитом, но расколовшей ряды фанатов, исполнилось 15 летНесмотря на то, что Resident Evil является культовой франшизой в игровой индустрии, она часто вызывает споры среди фанатов, а ее игры в итоге делят фанатскую базу.