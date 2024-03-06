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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Resident Evil 5 – игре, ставшей хитом, но расколовшей ряды фанатов, исполнилось 15 ле...

Resident Evil 5 – игре, ставшей хитом, но расколовшей ряды фанатов, исполнилось 15 ле...

Resident Evil 5 – игре, ставшей хитом, но расколовшей ряды фанатов, исполнилось 15 летНесмотря на то, что Resident Evil является культовой франшизой в игровой индустрии, она часто вызывает споры среди фанатов, а ее игры в итоге делят фанатскую базу.

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