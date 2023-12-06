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Мадуро дал компаниям на шельфе Эссекибо три месяца на завершение работы

Мадуро дал компаниям на шельфе Эссекибо три месяца на завершение работы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник, 5 декабря, дал нефтяным компаниям, работающим в неделимитированном море на шельфе в Эссекибо, три месяца на то, чтобы прекратить осуществление своих операций.

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