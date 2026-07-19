Кувейт сообщил о повторной атаке Ирана на завод по опреснению воды

Станция по выработке электроэнергии и опреснению воды в Кувейте вновь была атакована Ираном, в результате удара на объекте произошел пожар, сообщило министерство электроэнергетики, водных ресурсов и возобновляемых источников энергии арабского государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии