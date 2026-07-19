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Аргументы и Факты

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Кувейт сообщил о повторной атаке Ирана на завод по опреснению воды

Кувейт сообщил о повторной атаке Ирана на завод по опреснению воды

Станция по выработке электроэнергии и опреснению воды в Кувейте вновь была атакована Ираном, в результате удара на объекте произошел пожар, сообщило министерство электроэнергетики, водных ресурсов и возобновляемых источников энергии арабского государства.

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