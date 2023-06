Gold zones for tmw GOLD FUTURES COMEX:GC1! adityaswam08 Giving yall the sauce on whats boutta go down tmw wdaoijawoijdawjojoiawdjioawdjoiawdjoijadwoijoiasjioawdjoiawdjiowadjoiawojiwajiojoiwadjoiwdajoiawjoidwadjoiwdajiojoiawdjoiwadjoiwadojiawdjoiawdojiwdaoijawdjoiawdojiwadjoiawojwadjoi.