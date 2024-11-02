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Изменения в льготах на квартплату: что ждать с 1 ноября?

Изменения в льготах на квартплату: что ждать с 1 ноября?

Изменения в льготах на квартплату: что ждать с 1 ноября? Ирэн ОрлонскаяНачиная с 1 ноября, граждане смогут воспользоваться новым стандартом компенсации льготных выплат за услуги жилищно-коммунального хозяйства.

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Алла
И чего же ждать?
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