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Кнайсль раскрыла будущее Telegram в Европе

Кнайсль раскрыла будущее Telegram в Европе

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что на фоне ареста Павла Дуров Париж не станет вводить санкции против мессенджера Telegram в одиночку, однако будет давить на весь Евросоюз для реализации…Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что на фоне ареста Павла Дуров Париж не станет вводить санкции против мессенджера Telegram в одиночку, однако будет давить на весь Евросоюз для реализации…  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​ Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что на фоне ареста Павла Дуров Париж не станет вводить санкции против мессенджера Telegram в одиночку, однако будет давить на весь Евросоюз для реализации…Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что на фоне ареста Павла Дуров Париж не станет вводить санкции против мессенджера Telegram в одиночку, однако будет давить на весь Евросоюз для реализации…  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​  .

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