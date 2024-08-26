Кнайсль раскрыла будущее Telegram в Европе

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что на фоне ареста Павла Дуров Париж не станет вводить санкции против мессенджера Telegram в одиночку, однако будет давить на весь Евросоюз для реализации…Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что на фоне ареста Павла Дуров Париж не станет вводить санкции против мессенджера Telegram в одиночку, однако будет давить на весь Евросоюз для реализации… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что на фоне ареста Павла Дуров Париж не станет вводить санкции против мессенджера Telegram в одиночку, однако будет давить на весь Евросоюз для реализации…Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что на фоне ареста Павла Дуров Париж не станет вводить санкции против мессенджера Telegram в одиночку, однако будет давить на весь Евросоюз для реализации… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ .