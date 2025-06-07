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Русская весна

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Осуждённые украинские боевики шьют куртки и читают книги

Осуждённые украинские боевики шьют куртки и читают книги

Украинские боевики, за свои военные преступления осужденные на пожизненное заключение, шьют куртки и читают книги, передает корреспондент РИА Новости, посетивший исправительную колонию особого режима № 1 УФСИН по республике Мордовия.

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