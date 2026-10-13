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Съесть змею и выпить кофе «от зверьков»…

Съесть змею и выпить кофе «от зверьков»…

По большому счёту, Вьетнам – самая близкая русскому человеку страна Юго-Восточной Азии. Люди старшего поколения помнят лозунги о нерушимой советско-вьетнамской дружбе.

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