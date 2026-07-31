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Гамзин – 4-й в рейтинге проспектов «Айлендерс» по версии Daily Faceoff. Виктор Эклунд – 1-й, Эйзерман – 5-й, Прохоров – 7-й

Daily Faceoff опубликовал рейтинг проспектов « Айлендерс ». Возглавил список 19-летний шведский форвард Виктор Эклунд.

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