Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Очень важный, но пока тонкий ручеёк российского экспорта

Очень важный, но пока тонкий ручеёк российского экспорта

            [фрагмент цеха по обогащению урана в Зеленогорске] _Согласно данным Евростата, за январь–ноябрь 2025 года импорт обогащённого урана из России в ЕС вырос до 180,9 миллиона евро, увеличившись на 25% по сравнению с предыдущим годом.

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