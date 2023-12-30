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СБУ обвинила владельца завода водки "Хортица" в пособничестве России

СБУ обвинила владельца завода водки "Хортица" в пособничестве России

Telegram Главу наблюдательного совета холдинга Global Spirits Евгения Черняка*, который владеет несколькими предприятиями по производству алкоголя, в том числе водки "Хортица", обвинили в пособничестве России на Украине.

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