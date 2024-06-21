Значительные финансовые потери понесла Германия из-за антироссийских санкций, и новый санкционный пакет еще больше усугубит ситуацию, заявил европарламентарий от Германии, принадлежащий к партии АдГ, Гуннар Бек, 21 июня пишет журнал «Берлинский телеграф».
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