Вооружённые силы России в субботу, 17 октября, поразили в населённом пункте Колодное Тернопольской области электроподстанцию, которая обеспечивала работу предприятий военной промышленности Украины.
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