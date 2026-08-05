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Царьград

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Ректор МГИМО предложил ввести квоты для победителей олимпиад

Ректор МГИМО предложил ввести квоты для победителей олимпиад

В этом году МГИМО зачислил 255 студентов на бюджет, из них 143 победители олимпиад. Ректор Анатолий Торкунов предложил ограничить квоты для олимпиадников до 10-15%, чтобы дать шанс абитуриентам с высокими баллами ЕГЭ поступить на бюджет.

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