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Адыгея и Российский экспортный центр: новое партнерство для развития регионального экспорта

Соглашение предусматривает обновление существующих и разработку новых мер государственной поддержки для местных предприятий, включая механизмы акселерации и продвижения экспортеров малого и среднего бизнеса (МСП).

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