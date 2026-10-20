Октябрьский районный суд Краснодара приговорил Олега Кияшко к 1 году 8 месяцам ограничения свободы за использование вредоносной программы, с помощью которой он вместе с сообщником покупал товары за счет владельцев чужих аккаунтов на интернет-площадках.