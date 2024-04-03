Поверья и приметы 5 апреля предупреждают людей о «подводных камнях» на жизненном пути Полина АвдотьеваСегодня, пятница, 5 апреля 2024 года, старинные поверья и погодные приметы предупреждают людей о возможных проблемах в их жизни.
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