РИА Новости/Пелагия Тихонова В России важно создать на таможнях благоприятные условия для отечественных компаний и предприятий, чтобы они могли регистрировать свою продукцию через доступные и удобные сервисы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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