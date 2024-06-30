Соскин: Зеленский больше не говорит о возвращении Украины на границы 1991 года

Eduard Меня удивляет,что этого предателя вообще слушают,а не придушили сразу.Он как Президент мог войска убрать и войны не было бы.Но он предпочел миллиард хапнуть!

Eduard Мы еще вернемся к истории и границам 1916 года(или раньше),когда "Республики Украина" не было вообще!