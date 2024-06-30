Владимир Зеленский больше не говорит о возвращении Украины к границам 1991 года. Соответствующее заявление сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Соскин: Зеленский больше не говорит о возвращении Украины на границы 1991 года
Комментарии
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Eduard
Меня удивляет,что этого предателя вообще слушают,а не придушили сразу.Он как Президент мог войска убрать и войны не было бы.Но он предпочел миллиард хапнуть!
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14 час.
Eduard
Мы еще вернемся к истории и границам 1916 года(или раньше),когда "Республики Украина" не было вообще!
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14 час.
Eduard
Зеля всё"лапшу вешает тупым укропам".Жиденок на них денег делает,а они его слушают!
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14 час.
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