Окупаемость зарядки для электромобилей оценили

Next 10: зарядная станция для электрокара в городе окупится минимум через 10 лет Аналитики калифорнийской некоммерческой организации Next 10 оценили сроки окупаемости зарядных станций для электрического транспорта.
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