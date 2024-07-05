Байден в радиоинтервью назвал себя чернокожей женщиной

White House/via Globallookpress.com Президент США Джо Байден снова оконфузился, на этот раз назвав себя в радиоинтервью чернокожей женщиной, сообщает Daily Mail Вероятно, 81-летний президент в интервью филадельфийской газете WURD перепутал себя с вице-президентом Камалой Харрис, пишет газета.