Упавшая с балкона Арбенина дала первый комментарий об инциденте

Певица едва не разбилась во время выступления. Диана Арбенина Belkin Alexey/news.ru/Global Look PressДиана Арбенина захотела быть ближе к зрителям на концерт в Санкт-Петербурге, из-за чего едва не свернула себе шею.
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