Большой барьерный риф в Австралии начал обесцвечиваться. Фотографии, предоставленные в издании The Guardian, показывают, что этот опасный процесс затронул до 18 метров кораллов, находящихся ниже зеркала воды.
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