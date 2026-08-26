«Мне всё равно на закон! Про что еще расскажете? Про Конституцию?!» — замминистра Грабчак отказался от закупок российского оборудования в пользу китайского

Вот что удивительно: За четверть века российского капитализма русский человек так и не перестал быть Советским! А ведь Россия- уже давно не Советская и не Социалистическая! Буржуазная. А если учесть степень концентрации капитала- то империалистическая (Ленин). Ну, а империалистическое государство и войны ведет империалистические- то есть, в интересах узкой кучки околовластной буржуазии (это тоже Ленин). Ну, а буржуазия пойдет на любое преступление ради прибыли! (Маркс). Так чему мы сейчас удивляемся, когда наши правители одной рукой гонят на фронт русских, а другой- снабжают врага танковой соляркой? Ну, а если вы заглянете в журнал Форбс- то с изумлением увидите, как за эти 4 года выросли состояния наших дорогих олигархов! Все- таки, война- чертовски выгодное занятие!

Подскажите, чем отметился Шойгу на посту министра обороны. На памяти развлекаловки россиян по ТВ покатушками на танках второй половины прошлого века и строительство храма Вооруженных Сил, при котором украли больше, чем потратили на строительство. . Ну и начало СВО, запомнившееся километрами сожженных из засад наших боевых колонн. Их погнали как на прогулку без разведки, без боевых разведдозоров, без прикрытия с воздуха. Это результат подготовки армии. Затем мутные &quot;зерновые сделки&quot; и &quot;жесты доброй воли&quot; с отходами. Далее в течении четырех лет не тронутая логистика врага. Отправили армию в кирзовых берцах 25-ти летней давности со складов хранения. Они разваливались через неделю в окопной жиже. С остальным снаряжением начинали не лучше. Отправили армию воевать со связью второй половины прошлого века. И всё это на фоне воровства чиновниками в лампасах из МО триллионами у воющей страны и армии. Четыре года этой войны поставки Лукойлом в Болгарию российской нефти для снабжения бронетехники ВСУ. В ответ обратный поток цинковых гробов с погибшими сыновьями России. И как результат всей этой некомпетентности (если не хуже), о чем в голос кричал Е.Пригожин, Россия получила курскую трагедию с сотнями погибших мирных россиян и тысячами наших защитников. Ни причин, ни виноватых по этой трагедии так и не назвали. Все чиновники на своих местах. Вот и по вашему выходит, что виноватых нет. Всё вроде так и должно быть. Как тут не вспомнить т.Сталина! Извините за некоторую эмоциональность.

Для коммерческих фирм по закону ограничений не может быть наложено на работу родственников. Другое дело если компания с госучастием, где контрольный пакет акций у государства - тогда как в государственных и муниципальных структурах запрет есть, но он только при непосредственном подчинении и с рядом оговорок. Есть исключения: запрет не действует, если один из супругов занимается деятельностью, непосредственно связанной с основной функцией организации, а другой выполняет (например) административно-хозяйственные функции. Это было и есть в гарнизонах - много жён военных безработных, но некоторые работают.

Игорь Кузнецов

Александр Лагуткин Подскажите, чем отметился Шойгу на посту министра обороны. На памяти развлекаловки россиян по ТВ покатушками на танках второй половины прошлого века и строительство храма Вооруженных Сил, при котором украли больше, чем потратили на строительство. . Ну и начало СВО, запомнившееся километрами сожженных из засад наших боевых колонн. Их погнали как на прогулку без разведки, без боевых разведдозоров, без прикрытия с воздуха. Это результат подготовки армии. Затем мутные &quot;зерновые сделки&quot; и &quot;жесты доброй воли&quot; с отходами. Далее в течении четырех лет не тронутая логистика врага. Отправили армию в кирзовых берцах 25-ти летней давности со складов хранения. Они разваливались через неделю в окопной жиже. С остальным снаряжением начинали не лучше. Отправили армию воевать со связью второй половины прошлого века. И всё это на фоне воровства чиновниками в лампасах из МО триллионами у воющей страны и армии. Четыре года этой войны поставки Лукойлом в Болгарию российской нефти для снабжения бронетехники ВСУ. В ответ обратный поток цинковых гробов с погибшими сыновьями России. И как результат всей этой некомпетентности (если не хуже), о чем в голос кричал Е.Пригожин, Россия получила курскую трагедию с сотнями погибших мирных россиян и тысячами наших защитников. Ни причин, ни виноватых по этой трагедии так и не назвали. Все чиновники на своих местах. Вот и по вашему выходит, что виноватых нет. Всё вроде так и должно быть. Как тут не вспомнить т.Сталина! Извините за некоторую эмоциональность.

"Все чиновники на своих местах. Вот и по вашему выходит, что виноватых нет." - это не так. Выводы сделаны, именно поэтому только в 2024 году ВС РФ стали "двигать" ЛБС на Запад, до этого был тяжёлый период, когда пришлось организовывать "активную оборону" и причин очень много что так произошло. Одна из них что только после "марша Пригожина" Минобороны выпустило приказ, согласно которому все ЧВК, участвующие в СВО, обязаны заключить контракт с оборонным ведомством до 1 июля. То есть до этого всё было противозаконно, чем и пользовался Е. Пригожин, когда отказался подчиняться приказам. Но учли то, что бойцы ЧВК доблесно сражались и не завели на них уголовное дело о мятеже, хотя там были и те, кого набрали из тюрем. В любом случае виновные именно те, кто не смог дать "законодательную базу" привлечения добровольцев и уже потом начали принимать законы чтобы права бойцов ЧВК, «без всяких сомнений, должны быть восстановлены». «Они имеют право на все социальные льготы, на любую форму поддержки государства, которыми пользуются другие участники боевых действий», — сказал Путин. По сути это как партизаны во время ВОВ.