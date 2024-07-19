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Клан мигрантов в ростовской больнице: Замглавврача избил русского офтальмолога

Клан мигрантов в ростовской больнице: Замглавврача избил русского офтальмолога

ЧП в Семикаракорске вызвало гнев русских – зам главного врача избил женщину-офтальмолога.Семикаракорск, городок в Ростовской области, гудит.

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Комментарии
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Акимова Татьяна
Давно пора отстреливать, как бешеных собак прилюдно!!!Тогда, наверное, поток мигрантов может прекратится.
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12 час.
МБ
Марина Биченова
И образование их не вытаскивает из средневековья, а тут хотят за несколько лекций из дикарей сделать культурных людей. Было бы смешно, если бы не было так грустно.
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11 час.
АП
Александр Поляничко
Они впитали такой образ жизни, менталитет в месте с молоком матери и никакому перевоспитанию это не поддаётся.
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8 час.

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