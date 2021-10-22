Темы дняПолитика«Наши дети играют в таксистов». Почему таджикские мигранты рвутся в Россию? Самолёт из Саратова в Душанбе набит битком. Женщины в платках, мужчины в вязаных шапках — в России уже холодно.Вернуться к статье205НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДмитрийПусть пасутся на стороне. Отлично помню девяностые!ГМГеоргий МихалевДобрые, скромные ребята, но могут зарезать.Валера ЮшковПочему таджикские мигранты рвутся в Россию? Так им не противно на буржуя пахать.СергейЧто там в 90-е творили у себя на родине эти застенчивые люди в отношении русских? Как-то помнится в середине 90-х промелькнула статейка про то как русских офицеров СА "эти" казнили в чанах с кипящим маслом. Правда и больше не всплывала эта публикация, но было, было...А сейчас наглости хватает утверждать " — Мы вам страну отстроили. И хоть бы кто спасибо сказал!". Да это МЫ дали вам возможность с голоду не сдохнуть после ваших чудачеств с русскими людьми.Михаил Андреев,,Творить,, они ещё в конце 80-х начали. Орали ,,Русские уходите!!!,, ,резали русских. А без русских оказалось ни как не живётся. Попёрли в Россию к русским с наглой рожей,как будто ничего и не было,забыли всё. Какова на х.. они уважения к себе требуют? Пусть радуются ,что русские добрые и головы им резать не будут.хохлошумерЛучше азиаты чем кавказ.ЛШЛюбовь ШуваловаХрен редьки не слащеnestor 19Уебищная статья.!таджики прям такие добрые и пушистые...сейчас прям заплачу от умиления)))гнать их отсюда надо!своих людей надо обеспечить работой,а не таджиков!хохлошумерУ них уже у многих гражданство... Скоро арабов Пу подтянет!nestor 19Печально конечно,но вполне возможен и такой вариант. В этом плане мы идем по пути Америки и Европы. Если ничего правительство не предпримет наши правнуки будут целnestor 19Целиком проживать в таджиксииМихаил АндреевАаааа это Путин их завозит ...лично.А я то думал это наши ,,бизнесмены,, решили на мигрантах сэкономить. А тут вон оно что ...Путин.Елена ФилипповаЧестно говоря, к гастарбайтерам у меня двоякое отношение. С одной стороны, чисто по-человечески им сочувствуешь, потому что плохо, когда люди оставляют семьи, едут далеко и надолго, чтобы заработать побольше. Живут зачастую в очень свинских условиях, терпят презрительные взгляды и унижения. Труд тяжелый, это не блогером в тик-токе лайки считать. А с другой стороны, если уж ты едешь в совсем другую страну, с другими правилами жизни и, естественно, с другим языком, то хотя бы элементарные знания языка потрудись получить. И законы выучить.Виктор БорисовОни это заслужили....сначала выгнали из своих республик русских оккупантов( найдите в инете то что они творили в Душанбе в 1989 с русскими).....а оказывается на русских инженерах врачах учителях и технических специалистах и держалась экономика и многое другое.......и тут кушать захотелось и ломанулись эти орды в Россию ( а русских они так же продолжают ненавидеть)Шустрый и Злойкаждое 3 преступление в россии совершается гастерами. не хер их жалеть. прикидываются овцами, уважения, суки захотели.. а что с русскими творили, когда ссср развалился, не хотят впоминать, чурки в тюбетейках..как издевались над нашими женщинами, пугала в халатах.. твари блевотныеромыч777Сочувствуйте русским которых гнали оттуда как скот.Денис Осадчукhttps://von--hoffmann-livejournal-com.turbopages.org/von-hoffmann.livejournal.com/s/446810.html вот лицо таджиков гнать их страной метлойабрам вербинмутанты нужны только фальшивому бизнесу, фальшивому начальству и фальшивой милиции.Томара ТычковаВ условиях все ухудшающейся эпидобстановки по ковиду в России надо срочно закрыть границы страны, отказаться от завоза мигрантов, которые везут к нам в страну заразу, оскорбляют, унижают , насилуют, калечат и убивают россииян, отнимают у нас рабочие места. Пусть строят в своих странах заводы, фабрики, выращивают овощи, фрукты, а Россия без них обойдется . Если мы не откажемся от мигрантов, то через 10 лет в России не останется русских, уже сейчас по нашим городам бегают толпы чужестранцев, причем целыми семьями и с большим количеством детей. Редко какое уголовное дело обходится без участия мигранта. Вот в Оренбургской области миграньы с удовольствием отравили 35 россиян до смерти.Сергей СидоровПри всём уважении к таджикам, узбекам и всем остальным трудовым мигрантом необходимо заметить , что Россия страна многонациональная в которой уживается большое количество разных народов и нам необходимо в первую очередь обеспечить работой и достойным заработком именно граждан России.Комментировать
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