Госдеп выделит $18 млн на «поддержку партнёров» в реализации санкций против России

Госдепартамент США намерен «поддержать» иностранных партнёров в соблюдении антироссийских санкций. Новая американская программа подразумевает обмен информацией, контроль за соблюдением рестрикций и проведение расследований.
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