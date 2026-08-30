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Царьград

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Анна Руднева объявила о рождении сына от нового возлюбленного

Анна Руднева объявила о рождении сына от нового возлюбленного

Анна Руднева, звезда сериала «Ранетки», объявила, что ждёт мальчика от нового партнёра Ильи. Это будет её третий ребёнок.

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