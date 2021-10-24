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Вторые сутки над Ельцин-центром стоит смерч из огня и дыма. «Разворошил осиное гнездо»

Вторые сутки над Ельцин-центром стоит смерч из огня и дыма. «Разворошил осиное гнездо»

В самом сердце антироссийской либеральной идеи, прямо в стенах алтаря русофобии, произошло немыслимое.

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1911
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Олег Ноткин
"Ельцин Центр" -предатели русского народа!!
Россиянин
БРАВО!!! Самойлов!!!
Виктор Иванов
К-красава-а!!!
Наталия Коротких
Поддерживаю на 1000%. Браво. Есть в шоу-бизнесе мужики
ВЛАДИМИР ЛАПИН
прочитал заголовок, сначала аж возрадовался, подумал наконец то сожгли эту СРАНЬ, ан нет, поматерились только, но хоть так.....
Россиянин
Зашаял и то хорошо.)
Sergey Ivanov
Да, у нас, русского народа, есть Родина. В отличие от вас, господа ельциноиды. Потому, что у вас ее нет и никогда не было. Вместо нее у вас какие- то мифические «общечеловеческие ценности», которые заключаются в свободе поливать грязью свою Родину (не критиковать, ибо здоровая критика только на пользу, а именно поливать грязью), в свободе «самовыражаться» всевозможным половым извращенцам. Русский народ никогда не забудет тех, кто отнял у него Советскую Родину. И рано или поздно, но воздаст им по делам их!
Горыныч
Осиные гнёзда надо не ворошить, а сжигать нахер!
Евгений Рудаков
Браво!.. Вадим Самойлов. Центр предателя ельца - это осиное гнездо в гнилом болоте, в которое пытаются под лозунги евро-гейлиберастов заманивать и совращать, а точнее - уничтожать молодую Россию. А где же власть? Похоже, власть свою клюкву на том болоте собирает. Дождетесь, вместо Вадима Емельян или Степан придет.
Aнатолий Райков
Давно пора этот гадюшник разогнать и это здание отдать и переименовать в Детский центр реабилитации больных детей.Так пусть у таких детей хоть лучше будет детство.И все деньги собранные Россиянами тратились только на лечение детей.Вот тогда этот центр заимеет доброе имя.А Вадиму Самойлову низкий поклон что не побоялся выразить своё мнение об этом гадюшнике.А весь персонал можно предупредить,господа вы доиграетесь в свою дерьмократию и толерантность.
Горыныч
Оиксигрекеть! Первый раз вижу центр алкаша полностью.
Aнатолий Райков
Смотря к каким браузерам у Вас есть доступность,а так всё можно посмотреть и скачать в загрузки что Вас интересует. https://youtu.be/rfe134funpg
Aнатолий Райков
А это слова самого Вадима. https://youtu.be/uEKNlXCrSDY
Aнатолий Райков
А здесь Вадим объясняет что его возмутило. https://youtu.be/HN8B0aeUSsw
Горыныч
Просто никогда не интересовался объёмами и, особенно, содержимым этого памятника предателю России.
Aнатолий Райков
https://youtu.be/WEAP9WM1mRY
Астон Мартин
Вредный елцин центр раздражает своим существованием и стали уже открыто говорить музыканты , конкретно Вадим и за это ему спасибо , дудеть в одну дуду с говорящими головами надоедает уже многим , токсичная ложь надоела ...ельцин никакого подвига не совершал , страну разрушил , войну развел на Кавказе , Верховный Совет РСФСР расстрелял , войска ввел в мирное время в столицу , какой он герой спрашивается ??? за что почести ??? а уж про выступление в американском конгрессе - это из ряда вон , полное поклонение америкосам...
Анатолий Головань
Что со страной делают эти ПИДОРЫ разных мастей.
Искандер

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