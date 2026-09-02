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От плавания до бега: как прошёл триатлонный фестиваль в Завидово и кто из тверичан взял медали

От плавания до бега: как прошёл триатлонный фестиваль в Завидово и кто из тверичан взял медали

В минувшие выходные на курорте «Завидово» состоялся масштабный спортивный праздник — совместные соревнования по триатлону, объединившие чемпионат Тверской области и традиционный фестиваль IRONSTAR.

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