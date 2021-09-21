Адмиральский чай.

Вкусно с ЛюбовьюКулинарияАдмиральский чай.Существуют два рецепта адмиральского чаю:1 рецепт.Чай заваривается в чайничке, по белому ключу и в полотенце.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛюбовь ИвановнаЭтак еще Яков Петрович Кульнев чай с ромом пивал: на стакан чая - бутылка рома. Хороший был человек, в быту скромный, в еде нетребовательный. :-) а вам какой вариант чая по душе ?Первый или второй ?просто ВалентинаЕсть и ещё третий вариант- свой любимый чай. У меня Копорский. Я от него балдею и мысли думаются приятные, и настроение сразу улучшается. В этом году заферментировала и листья малины через заморозку. Так что я с чаем любимым. Дочек и подруг тоже надо угостить. И вообще я признаю только заварной чай!Комментировать
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