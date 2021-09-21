Вкусно с Любовью

8 272 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • просто Валентина
    Есть и ещё третий вариант- свой любимый чай. У меня Копорский. Я от него балдею и мысли думаются приятные, и настроен...Адмиральский чай.
  • Любовь Ивановна
    Ирин а я беру обычный соевый, но согласись что красиво !!Рецепт «Баклажаны...
  • Любовь Ивановна
    Я беру обычный соевый соус.Рецепт «Баклажаны...

Адмиральский чай.

Адмиральский чай.

Существуют два рецепта адмиральского чаю:1 рецепт.Чай заваривается в чайничке, по белому ключу и в полотенце.

Вернуться к статье
21
Обсудить
Любовь Ивановна
Этак еще Яков Петрович Кульнев чай с ромом пивал: на стакан чая - бутылка рома. Хороший был человек, в быту скромный, в еде нетребовательный. :-) а вам какой вариант чая по душе ?Первый или второй ?
просто Валентина
Есть и ещё третий вариант- свой любимый чай. У меня Копорский. Я от него балдею и мысли думаются приятные, и настроение сразу улучшается. В этом году заферментировала и листья малины через заморозку. Так что я с чаем любимым. Дочек и подруг тоже надо угостить. И вообще я признаю только заварной чай!

Картина дня

наверх