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Стало известно, что Бен Аффлек ищет новую любовь

Стало известно, что Бен Аффлек ищет новую любовь

Похоже, Бен Аффлек снова готов к новым отношениям. После непростого разрыва с Дженнифер Лопес, 52-летний актер Бен Аффлек, похоже, возвращается к жизни и не исключает, что в будущем его сердце снова будет занято.

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