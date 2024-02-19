Мальчика из мусора назвали Иваном в Новосибирске

За здоровьем ребенка, которого выбросили на мороз в мусорный контейнер, следят жители Новосибирска. Мальчик идет на поправку, вчера его перевели из реанимации в стационар, сообщили в региональном минздраве.
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