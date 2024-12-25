В Аргентине произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в провинции Катамарка на северо-западе Аргентины. Как сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр находился в 46 км к юго-востоку от города Тиногаста, где проживают порядка 14,5 тыс.