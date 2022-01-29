В Красноярском крае под лёд провалился грузовик

В Енисейском районе Красноярского края под лёд провалился грузовой автомобиль МАЗ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, инцидент произошёл 27 января на ледовой переправе Верхнепашино — Потапово.